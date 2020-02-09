ضبط عاطل بـ278 طربة حشيش فى الإسماعيلية

ضبطت مديرية أمن الإسماعيلية عاطلا بحوزته 278 طربة حشيش، و52 ألف جنيه.تلقى اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود هندي، مدير المباحث بالإسماعيلية، يفيد بضبط عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة فايد، وسبق اتهامه فى قضية مخدرات، حال استقلاله سيارة بمحيط محل إقامته، وبحوزته 278 طربة حشيش وزنت 28 كيلوجرامًا، و58 ألف جنيه، وهاتف محمول.تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجاروتوزيعها على عملائه المدمنين، والمبلغ المالي حصيلة ما تم بيعه من المخدرات، والهاتفين لسهولة التواصل مع عملائه مدمني المخدرات.تحرر محضر بالواقعة، وجارٍ عرضه على النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.