البرلمان يصدق على عدد من المضابط بالجلسة العامة

صدق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على عدد من مضابط الجلسات، من 21، 22، 23، و24، 25، 26، 27، 28.وعرض الدكتور عبدالعال، التصديق على المضابط، خلال الجلسة العامة ولم يبد أحد من النواب أي ملاحظات على المضابط، وأعلن الدكتور علي عبدالعال موافقة المجلس على التصديق دون أي ملاحظات.