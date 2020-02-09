ارتفاع حصيلة قتلى أعمال الشغب في كازاخستان لـ10 أشخاص

أعلن نائب وزير الداخلية في كازاخستان ألكسي كالايشيدي، اليوم الأحد، أن عدد القتلى في أعمال الشغب الجماعية، التي اندلعت في إقليم "جامبيل" جنوب البلاد، ارتفع إلى عشرة أشخاص.وقال كاليشيدي - في تصريحات اليوم - "خلال أعمال الشغب الجماعية، قٌتل 10 أشخاص ونُقل 43 آخرون إلى المستشفى، وحتى اليوم، لا يزال 39 شخصًا في المستشفى"، مضيفا أن خمسة من ضباط الشرطة أصيبوا خلال أعمال الشغب منهم ثلاثة أصيبوا بطلقات نارية، حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية.واندلعت سلسلة من الاشتباكات العنيفة في منطقة "كورداي" الريفية التابعة لإقليم "جامبيل" أمس السبت إثر خلاف بين عرقيتي "الكازاخ" و"الدونجان"، وهما أقلية مسلمة من أصول صينية، وفرضت السلطات حالة الطوارئ في المنطقة.وأعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف - في وقت سابق - أن الوضع أصبح مستقرا في المنطقة، وألقى باللوم على المحرضين في إراقة الدماء وتعهد بمعاقبة المسئولين لإخفاقهم في منع واقعة الشغب تلك.