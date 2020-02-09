إجراءات تقديم تظلم من رفض ترخيص عمل للأجانب بالقوى العاملة

حددت وزارة القوى العاملة، عددا من الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة التقدم للحصول على ترخيص بالعمل للأجانب أو التجديد، ويتم رفض الترخيص أو رفض التجديد.يقوم المتضرر بتقديم طلب باسم مدير إدارة الترخيص بالعمل للأجانب بالوزارة، يتضمن مبررات التظلم مؤيدة بالمستندات الجديدة، على أن يقدم التظلم خلال شهر من تاريخ الرفض.ويتم تقديم الطلب لإدارة الترخيص بالعمل للأجانب بالوزارة، ومتابعته من قبل الإدارة المركزية لتنظيم الاستخدام، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.