«هاربون من الصقيع».. رحلة النازحين من إدلب بحثًا عن الدفء

واقع مزرٍ يعيشه السوريون النازحون من أهوال الحرب والدمار في شمال غرب سوريا، وسط أحوال مناخية قاسية بسبب هطول الأمطار وموجة برد قاسية لا يتحملها أصحاب المنازل، أهوال النازحين تكشفها وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير من داخل مخيمات اللاجئين.ينقل التقارير عن حالات من السوريين الذين فروا من بيوتهم تاركين ذكرياتهم وأمنهم ودفئهم بسبب أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في البداية جاءت قصة سيدة تدعى غصون (38 عام)، تقول الوكالة:" تحاول غصون العثور على خيمة أو منزل يقيها وعائلتها من الأمطار والبرد بعد نزوحهم على وقع تقدم قوات النظام في شمال غرب سوريا. وبعدما باءت محاولاتها كافة بالفشل، لم تجد إلا السيارة لتتخذها مسكنًا موقتًا لهم"، ثم استقرت سيارتها قرب قرية معرة مصرين شمال مدينة إدلب.تجلس السيدة السورية أثناء استراحتها في الهواء الطل باحثة عن ملجأ ومدفأ من البرودة القارسة، وأسفل منها غطاء شتويًا مزركشًا على الأرض يجلس عليه معها ابنها الذي يأكل أقراص البسكويت وإلى جانبها زوجها حاملًا طفلتهما في حضنه.وتقول غصون وهي ترتدي عباءة سوداء وحجابًا طويلًا بعد نزوحها قبل أيام "الحمد لله أكرمنا بهذه السيارة. ننام فيها رغم أن النوم ليس مريحًا"، مضيفة "نتنقّل في السيارة، نمنا فيها ليلتين وهذه الثالثة وسنبقى فيها لأننا لا نجد ملجأ يأوينا"، وفقا لفرانس برس.تضيف "توجهنا إلى المخيمات لكن لا مكان فيها، بحثنا عن منازل لكن إيجاراتها مرتفعة". وتسأل بحرقة "من أين سنأتي بالمال؟ لا نعرف ماذا نفعل وإلى أين نذهب".نزحت العائلة من بلدة معرشورين التي تتحدّر منها باتجاه بلدة تفتناز شمالًا، حيث أمضت شهرًا كاملًا، ومع اقتراب العمليات العسكرية منها، عاودت النزوح، عقب موجة التصعيد العسكري في إدلب.ودفع التصعيد العسكري 586 ألف شخص وفق آخر حصيلة للأمم المتحدة إلى النزوح في إدلب، على المقاعد الخلفية للسيارة، وضعت العائلة حقائب عدّة وأدوات تنظيف وعبوات مؤونة وفرشا ووسائد.تطوي العائلة مقاعد السيارة ليلًا لتنام فيها، بينما تقضي يومها في البحث عن مسكن. وتخشى غصون التي تعاني من إعاقة في رجلها تمنعها من السير لمسافات طويلة، أن تصبح قريبًا عاجزة عن دفع ثمن الوقود للسيارة مع قرب نفاد الأموال التي جمعتها من أتعاب زوجها عامل النظافة.وعلى غرار نازحين كثر يبحثون عن مأوى منذ أيام، تقول غصون إن المدنيين "تعبوا من الترحال"، وتتساءل "إلى متى سنبقى على هذه الحال؟".من ناحية أخرى حذّرت ثمان من كبرى منظمات الإغاثة الدولية في بيان الأربعاء الماضي من أن "مئات الآلاف من الناس، غالبيتهم من النساء والأطفال، الذين يفرّون من أعمال عنف لا هوادة فيها عالقون في كارثة إنسانية".وباتت المناطق الشمالية بعد حملة التصعيد الأخيرة مكتظة بالنازحين.وتستضيف مخيمات شمال غرب سوريا عدد من النازحين يفوق خمس مرات قدرتها الاستيعابية، وفق المجلس النروجي للاجئين.نقل التقرير الفرنسي من باحة مخيم تم انشاؤه حديثًا على أطراف بلدة معرة مصرين، يتوافد إليه النازحون تباعًا، افتراش عائلات بأكملها الأرض الطينية لعدم تمكنها من الحصول على خيمة.وبدت خلف أفرادها أكوام من الحاجيات التي أحضروها معهم من سجاد وفرش وأغطية وأوان منزلية وألواح الطاقة الشمسية والخزانات البلاستيكية والحقائب.وبات المخيم المخصص لـ350 عائلة يأوي نحو 800 عائلة بينما ترتفع أعداد القادمين إليه.أما مصطفى حاج أحمد (40 عام) وصل إلى المخيم في شاحنتين صغيرتين، قبل أيام، مع ثلاثين من أفراد عائلته بينهم زوجته وأولاده السبعة، وشقيقه وعائلته إلى المخيم من دون أن يعثروا على خيمة.ويقول مصطفى، النازح من بلدة سرمين التي تدور معارك قربها، "ننام منذ يومين تحت الشجر ولا بيت يأوينا. جئنا إلى المخيم ولم نجد مكانًا"، وفقا للوكالة الفرنسية.يضيف "لم أجلب شيئًا من أغراضي.. حتى السجادات والأغطية لم نحضرها"، مضيفًا "لبسنا ثيابنا ونجونا بأرواحنا".يعتزم مصطفى مواصلة البحث عن مأوى عبر التوجّه شمالًا نحو الحدود التركية الآمنة. وفي حال لم يعثر على منزل أو خيمة، يقول "سننام تحت الزيتون، لا أعرف ماذا سنفعل. أنا محتار بحالي".اختار علاء عبود (38 عامًا) النازح من جنوب إدلب، إيواء عائلته المؤلفة من زوجته وخمسة أطفال، إضافة إلى والده الضرير ووالدته وشقيقه، في منزل قيد الانشاء في مدينة إدلب.ووصل علاء مؤخرًا إلى المدينة بعد انتقاله من الريف الشمالي حيث أمضى شهرين ولم يعد يقوى على دفع تكاليف الإيجار.داخل المنزل وهو غرف مسقوفة غير مجهزة تفتقد للنوافذ والأبواب والبلاط والطلاء، وضعت العائلة مقتنياتها، وفرشت غرفة بالسجاد والفرش، يجلس عليها الجد الضرير مع أحفاده.ويقول علاء "هنا أفضل من أي مكان آخر، على الأقل فوقك سقف، لكن إذا كان سيُدمّر فوقك، فمن الأفضل أن تقيم وسط الوحل وتتحمل البرد".لذلك يبحث علاء اليوم عن أرض زراعية صغيرة خارج المدينة لوضع خيمة والانتقال إليها خشية من القصف، الذي يجعل المبنى بأكمله "يهتز". ويضيف بحرقة "ليرحمنا الله.. لقد تعبنا".