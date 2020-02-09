البطران: التجارة الأفريقية البينية لا تتعدى 13%

قال الدكتور محسن البطران أستاذ الاقتصاد الزراعي بزراعة القاهرة، إن حركة التجارة بين الدول الأفريقية لا زالت متواضعة، مشيرا إلى أن متوسط التجارة البينية فيما بين عامي (2000-2017) هي 13%، وتصل نسبة المساهمة في التجارة العالمية 5% مع شركاء التجارة التقليديين.وقال البطران خلال كلمته في مؤتمر الأمن الغذائي في أفريقيا على هامش مؤتمر وزراء الزراعة الأفارقة اليوم، إلى أن دول القارة الأفريقية تبلغ وارداتها 46 مليار دولار بفارق 18 مليار دولار عن الصادرات الأفريقية التي تعتمد على المواد الخام.وأوضح أن من بين التحديات التي تواجه زيادة معدل التجارة البينية بين دول القارة، تداخل العضويات والتخوفات من الهيمنة ونقص رؤوس الأموال في التكتلات الاقتصادية المختلفة.وشدد على ضرورة العمل على تحقيق حلم منطقة التجارة الحرة لما له من عدة فوائد من بينها زيادة القدرة التنافسية والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق هذا الحلم والتي من بينها ضعف البنية التحتية والإجراءات الجمركية وضعف حجم التمويل وتعدد العملات وصعوبة والتنقلات.وأكد إمكانية زيادة حجم التجارة البينية في ضوء توافر الإرادة السياسية والسعي للتغلب على التحديات وتبسيط الإجراءات الجمركية وتحسين نظام الدفع والاستثمار في التنوع الإنتاجي.ومن جانبه وقال الدكتور إسماعيل عبد الجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، نحتاج إلى توحيد الأطر واللوائح في البنوك، بما يساعد على نقل الأموال، حيث لا توجد استراتيجية الخمسون عام لأن التكنولوجيا تتغير بسرعة شديدة، ونرجو ألا تزيد الخطط عن عشر سنوات.