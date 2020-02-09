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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. نهاية اختبارات مشرفي حج الجمعيات فى 11 محافظة

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:21 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء جمال
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قال أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي لمؤسسة الحج والعمرة، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الاختبارات التحريرية لمشرفي حج الجمعيات من محافظات: "السويس، دمياط، بني سويف، بورسعيد، الإسماعيلية، الفيوم، الشرقية، الإسكندرية، القاهرة، الجمعيات المركزية، الجيزة" بإجمالي 497 متقدمًا، ستنتهي اليوم الأحد.

وأضاف عبد الموجود فى تصريحات صحفية، أن محافظات جنوب الصعيد ستعقد الاختبارات الخاصة باختيار الراغبين في الإشراف على حج الجمعيات بها يوم السبت 15 من فبراير الجاري، وستضم المتقدمين من محافظات: "أسوان، الأقصر، الوادي الجديد، أسيوط، البحر الأحمر، قنا، سوهاج"، وبإجمالي 226 متقدمًا، حيث ستعقد الاختبارات بمركز التعليم المدني وإعداد القيادات الشبابية بسوهاج بمدينة ناصر محافظة سوهاج.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الحج والعمرة أن الاختبارات التحريرية ستتم أون لاين على برنامج الحاسب الآلي، وسيتم مراعاة الشفافية والعدالة لاختيار أفضل العناصر بين المتقدمين لهذه المهمة السامية ويشمل الاختبار التحريري 60 سؤالًا دينيًا وإداريًا حول مناسك وإجراءات الحج، تم وضعها من قبل متخصصين من دار الإفتاء المصرية ومتخصصين من اللجنة التنفيذية للمؤسسة وخبراء في شئون الحج.

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