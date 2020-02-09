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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

فرج عامر يشن هجوما على بعض البنوك: مجرمة ومبتزة

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:20 م
فرج عامر
فرج عامر
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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شن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، هجوما عنيفا على بعض البنوك، دون ذكر اسمها.

وقال "عامر": "هناك بنوك مجرمة ومُبتزة، وتوقيع المستثمر على شيكات ضمان جريمة، التوقيع يكون على سند إذني فقط، وتلك هي تعليمات محافظ البنك المركزي شخصيا". مضيفا: "البنوك كانت بتذل الناس وبيعملوا مؤتمرا في سويسرا والغردقة من دم الصناع".

وتابع: "ظاهرة غناء البنوك وثرائها الفاحش ظاهرة فاشلة، البنوك في الأصل قائمة على خدمة الناس لكنها تجزر الصناع والمستثمرين".

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: "مبادرة رئيس الجمهورية لدعم المصانع المتعثرة والمتوقفة مبادرة عظيمة، وحتى تكتمل أركانها يجب وضع كافة الأمور في نصابها الصحيح".

وطالب الحكومة بإرساء مبدأ المعاملة بالمثل مع المستثمرين عند احتساب الفوائد، قائلا: "أي مستحقات للمستثمر مثل دعم الصادرات مثلا لا يُستحق عنها فوائد، في حين أن مُستحقات الحكومة لدى المستثمرين يتم احتساب فوائد عليها"، مطالبا بإلغاء فوائد مديونيات الطاقة على المستثمرين من غاز وكهرباء وغيره.

ومن ناحيته قال محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة، إن الصناع لعبوا دورا وطنيا خلال الفترة الأخيرة وتحملوا الكثير، مضيفا: "كل الصناعات في حالة احتضار في الرعاية المركزية وتحتاج تدخل سريع، وتركيا تخصص دعم إضافي لصادراتها لمصر لتدمير الصناعة المصرية".

وتابع: "الوزارة لا تبيع الكهرباء بتكلفتها للمصانع، وبتدعم اللي قاعد يتفرج على التليفزيون"، وأضاف: "البنك المركزي يخاطب البنوك الخاصة لإسقاط فوائد الديون على المصانع، والحكومة نفسها ترفض إسقاط فوائد المستحقة على مديونيات المصانع".

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