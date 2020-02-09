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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«رياضة البرلمان» توصى بتشكيل لجنة لمعاينة المنشآت الشبابية

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:20 م
المهندس طارق السيد
المهندس طارق السيد
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق السيد، وكيل اللجنة، في اجتماعها صباح اليوم، بتشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة، لمعاينة المنشآت الشبابية ومراكز الشباب المراد استكمال المنشآت بها في دائرة مركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كل من النائب أحمد العرجاوي، والنائب محمود رشاد.

جاء ذلك بعد مناقشة اللجنة لعدد من طلبات الإحاطة قدمها كل من النائبين، بشأن عدد من مراكز الشباب والمنشآت الشبابية، وفي المقابل قررت وزارة الشباب والرياضة الاستجابة لتوصية اللجنة، كما قررت إسناد وصيانة 3000 ملعب بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية إلى شركة المدن والخدمات الرياضية من أجل العمل على صيانة وتطوير تلك الملاعب، وذلك من خلال موارد الصندوق الأهلي حتى تعود موارد الملاعب على صيانتها مرة أخرى لتكون قوة دفع لمراكز الشباب.

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