اعتداء الشرطة التركية على طلاب اعترضوا على أسعار المواصلات (فيديو)

عرضت قناة "تركيا الآن"، عبر حسابها الرسمي على موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو، من اعتداء الشرطة التركية بالضرب على طلاب جامعة إسطنبول، الذين اعترضوا على زيادة أسعار المواصلات.واعتقلت شرطة أردوغان أحد المتظاهرين من داخل إحدى محطات المترو، كما أظهر مقطع الفيديو اعتداء الشرطة على الطلاب بالضرب والسحل وتوجية العنف لهم.ونظم طلاب الجامعة بإسطنبول احتجاجات للتنديد بإهدار السلطات التركية أموال ضرائب الزلزال التي فرضتها والمقدرة بـ70 مليار ليرة منذ تطبيقها عقب زلزال 1999، الذي أودى بحياة الآلاف عام 1999، مخلفًا دمارًا كبيرًا، وارتفاع أسعار المواصلات.