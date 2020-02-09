وزير الطيران لـ«البرلمان»: خضنا ملحمة لحماية مصر من «كورونا»

قال الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، إن الدولة خاضت ملحمة في مواجهة فيروس "كورونا الجديد"، شهد لها العالم بالكفائة، من خلال تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأضاف عنبة، خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة النائب عمرو صدقي، لمناقشة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها المطارات المصرية من أجل ضمان السلامة الصحية للركاب والعاملين بالمطارات، خاصة في ظل المخاوف الدولية من انتشار فيروس "كورونا"، أن السلطات المصرية استطاعت استعادة الطلاب المصريين وعائلاتهم من مدينة "ووهان" الصينية بمقاطعة هوبا، بكفائة كبيرة، كما تمكنت أيضا من استعادة 32 صيادا من اليمن، بعد احتجازهم لأكثر من 3 شهور.وطمأن عنبه، أعضاء مجلس النواب بخصوص الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تسلل فيروس "كورونا" إلى داخل البلاد.في سياق متصل، لفت وزير الطيران إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا بين وزارتي الطيران المدني والآثار والسياحة، مشيرًا إلى أن الوزارتين وجهان لعملة واحدة، مضيفًا: "دي بلادنا مش مهم مين اللي يجيب جون، المهم يجي الجون من أجل مصلحة البلد كي تتقدم إلى الأمام".ونوه عنبه، بأن وزارته تتبع خطة طموحه لتطوير القطاع، مضيفا: "بدأنا في التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، ومن الممكن أن ندخل عليها تعديلات في أثناء التنفيذ وفقا للمستجدات".