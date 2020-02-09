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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

دفاع البرلمان توافق على مشروعى قانون فى اجتماعها اليوم

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:12 م
اللواء كمال عامر
اللواء كمال عامر
السيد السعدني
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وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في اجتماعها، صباح اليوم، برئاسة اللواء كمال عامر، وبحضور اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، على مشروعي قانونين، الأول في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.

والثاني القانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة والثاني بشأن تعديل بعض أحكام القانون المعني التقاعد والتأمينات والمعاشات للقوات المسلحة الصادر برقم 90 لسنة 1975 وبناء على تعديل القانون الأول يكون للطالب الحق في استكمال دراسته في حال عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية، وأن يكون استكمال الطالب في إحدى الكليات الهندسية بالنسبة لطالب الفنية العسكرية أو إحدى كليات الطب لطالب الطب، ووفقا للنظم المقررة بتلك الكليات وبالنسبة للقانون الثاني يأتي التعديل ليتوافق مع قانون التأمينات والمعاشات الجديد الخاص للمدنيين.

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