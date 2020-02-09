القبض على صاحب محطة وقود لبيعه 50 ألف لتر بنزين بالسوق السوداء

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على صاحب محطة وقود لبيعه 50 ألف لتر بنزين في السوق السوداء في مدينة نصر.وتمكنت حملة تموينية من القبض على المدير المسئول عن محطة التموين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بمحافظة القاهرة لتجميعه في 50000 لتر سولار، بنزين للاتجار بها في السوق السوداء.وقدرت بقيمة مالية 347500 جنيه تقريبا، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية.