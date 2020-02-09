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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتظام الدراسة في 1416 مدرسة بأسوان

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:11 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أسوان_إسراء توفيق
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أكد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، انتظام الدراسة بـ 1416 مدرسة بإجمالى عدد طلاب 364 ألف 909 طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية.

وأضاف أن الدراسة بدأت أمس بعدد 104 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية تعمل بنظام الفترتين فى أسوان، بإجمالى عدد طلاب 84 ألف 240 طالب وطالبة.

وأشار إلى أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال الفصل الدراسى الثانى، حيث تأكدت من نظافة جميع المدارس والانتهاء من كافة إجراءات الصيانة البسيطة، كم تم تسليم الكتب للطلاب وكذلك توزيع جهاز التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى، بالإضافة إلى التغلب على مشكلة العجز والزيادة بأعداد المعلمين وإعادة التوزيع بما يتناسب واحتياجات المدارس.

وأكد وكيل الوزارة، أن الإذاعة المدرسية والحصة الأولى بجميع المدارس شهدت اليوم الحديث عن الأمراض وخاصة الفيروسات وطرق الوقاية منها والإجراءات الاحترازية التى يجب تنفيذها حال ظهور أى أعراض.

وتنفيذًا لتعليمات وجه الفيومى، مديرى الإدارات التعليمية من خلال متابعتهم الميدانية وجولاتهم داخل المدارس، أنه تم تسليم الكتب للطلاب وتم التأكد من نظافة المدارس واتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة. كما أن المدارس وفرت المنظفات والمطهرات اللازمة كاجراءات وقائية لانتشار الأمراض.
انتظام الدراسة في 1416 مدرسة بأسوان
انتظام الدراسة في 1416 مدرسة بأسوان
انتظام الدراسة في 1416 مدرسة بأسوان
انتظام الدراسة في 1416 مدرسة بأسوان
انتظام الدراسة في 1416 مدرسة بأسوان
انتظام الدراسة في 1416 مدرسة بأسوان

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