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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن: الكشف على أسر «روضة السيدة» وتدشين «انت أقوى من المخدرات»

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:11 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
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تلقت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، تقريرًا من الدكتور عمرو عثمان مساعد الوزير والمشرف على مشروع تطوير روضة السيدة عما تم إنجازه في المشروع التنموي لقاطني روضة السيدة (تل العقارب) سابقًا منذ بداية المشروع في الأول من ديسمبر والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مؤسسة اسمعونا.

وأكد التقرير أنه تم إجراء مسح لمعرفة الاحتياجات الفعلية لأهالي المنطقة لتنفيذ مجموعة من الحملات الطبية وكانت القافلة الأولى بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير في إطار مبادرة "عينيك في عنينا" حيث تم الكشف على 1500 مواطن من سكان المنطقة بالإضافة إلى توزيع 164 نظارة طبية بالمجان على ضعاف البصر.

وأضاف أنه تم تنفيذ حملة طبية أخرى بالتعاون مع مؤسسة "حازم محرم" لتحسين الصحة والتعليم فقد تم توقيع الكشف الطبي واجراء تحاليل وأشعة لـ 267 طفل والكشف المبكر عن هشاشة العظام لـ 377 سيدة من سكان المنطقة.

وأشار إلى أنه فى إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل للمواطنين فقد تم تنفيذ مبادرة بالتعاون مع "شركة شغلني" من خلال إرسال أكشاك تسجيل الكترونية لمساعدة الأهالي في المنطقة على التقديم للحصول على فرص عمل لهم توفر لهم حياة كريمة.

كما دشنت الوزارة أيضًا أولى مبادرات "أنت أقوى من المخدرات" حيث تم استهداف 150 أسرة لرفع الوعي لديهم بالأضرار الناتجة عن التعاطي وإدمان المخدرات وإجراء بعض التدخلات لرفع الوعي بالكشف المبكر عن الإدمان والعلاج من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الفنية بحضور 200 أسرة بالمشروع من بينهم الأطفال لحمايتهم من التدخين الإيجابي وتنمية مهاراتهم للتعامل مع ضغوط الأقران باستخدام مسرح العرائس والأراجوز وكثير من الأنشطة الفنية كما تم ايضًا عرض مجموعة من الإعلانات الخاصة بحملة انت اقوى من المخدرات للكابتن محمد صلاح، حيث تلقي بالفعل الخط الساخن بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي عدد من الاتصالات من سكان الحى.

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