وكيل تعليم الغربية يوجه بنظافة دورات مياه المدارس

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مدرسة الجهاد الابتدائية بنين، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، وحسن سير الدراسة داخل المدارس، حيث اطمأن على نظافة وانتظام الدراسة داخل المدرسة، وقام بتفقد الفصول، والمعمل والمكتبة، وحجرة الزائرة الصحية، وحجرات الأنشطة الصفية بالمدرسة.ووجه وكيل الوزارة بضرورة الاهتمام بالنظافة جيدًا في دورات المياه وضرورة تطهيرها بالمنظفات، ونظافة الفصول، للوقاية من الفيروسات.ووجه وكيل الوزارة بعض التعليمات لإدارة المدرسة بخصوص عمل ندوة تثقيفية للتلاميذ لكيفية الحفاظ على الصحة والحماية من الفيروسات.كما وجه بضرورة وضع بوستر الوقاية من الفيروسات في مكان واضح للتلاميذ، ثم توجه بالشكر لإدارة المدرسة على الجهد المبذول داخل المدرسة والنظافة والنظام وحسن سير العملية التعليمية.