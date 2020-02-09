الخارجية الفلسطينية: إجراءات الاحتلال ضد القدس والأقصى باطلة

وصفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد القدس و"الأقصى" والمقدسات بأنها باطلة وغير شرعية وغير قانونية.وأكدت الخارية الفلسطينية، في بيان اليوم الأحد، بثته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن خطة السلام الأمريكية "صفقة القرن" لن تستطيع تشريع تدابير الاحتلال وأهدافه ضد المسجد الأقصى، وأنها ستفشل وستتحطم أمام صمود الشعب الفلسطيني والمواطنين المقدسيين وتمسكهم بحقوقهم.وأشارت إلى تصاعد اعتداءات الاحتلال في الآونة الأخيرة على المصلين في المسجد الأقصى، والتي تترافق مع دعوات تهويدية عنصرية تطالب بطرد الأوقاف الإسلامية، ومنعها من أداء دورها في الإشراف على شئون المسجد.وأدانت الوزارة، بأشد العبارات، المخططات الإسرائيلية الهادفة للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، وتكريس السيادة الإسرائيلية عليه، موضحة أن نوايا الاحتلال تجاه الأقصى باتت مكشوفة لجميع الأطراف القريبة والبعيدة، وهو ما يتطلب وبشكل عاجل موقفا عربيا وإسلاميا دوليا يجبر سلطات الاحتلال لكف يدها عن المسجد الأقصى، والاستجابة الفورية لدعوات ونداءات الهيئات والأوقاف الإسلامية والمرجعيات الدينية المنادية لمزيد التلاحم مع الأقصى، لإفشال تلك المخططات الاستعمارية العنصرية.