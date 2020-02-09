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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأمم المتحدة تحتفل بالذكرى الأولى لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:00 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أميرة العناني
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أصدر الممثل السامي لتحالف الحضارات، ميجيل أنجل موراتينوس، بيانًا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، والبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في 4 فبراير 2019 في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأشاد موراتينوس بالخطوات التي اتخذتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية؛ لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية، مضيفا أن الوثيقة تحقق التعايش بين الأديان، وترسم طريقا لتعزيز ثقافة السلام والتعددية الدينية واحترام الآخر.

وأشار الممثل السامي إلى أن الإمام الأكبر والبابا فرنسيس أكدا ضرورة العمل المشترك مع جميع المؤسسات والمنظمات الدولية؛ بهدف نشر مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية، بما يضمن مستقبلا أفضل لجميع البشر، مؤكدا التزامه بالتعاون مع اللجنة العليا في تنفيذ مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل تحقيق السلام والعيش المشترك.

من جانبه أرسل دا أداما ديانج، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رسالة إلى اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، قال فيها إن الأمم المتحدة نظمت فعالية بمناسبة أسبوع الوئام بين الأديان، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لوثيقة الأخوة الإنسانية.

وأضاف ديانج: انتهزت هذه المناسبة لتذكير الجمهور بأننا نحتفل بالذكرى السنوية الأولى لوثيقة الأخوة الإنسانية في نفس الوقت الذي تحتفلون بها في أبوظبي.

واختتم ديانج رسالته إلى اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، قائلًا: "شرحت أن هذه وثيقة تاريخية ذات أهمية كبيرة للإنسانية وأنها تمت بإرادة قوية من البابا فرنسيس والإمام الأكبر الطيب، مبروك وذكرى سعيدة"

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