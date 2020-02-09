صحيفة بريطانية: حصار أردوغان في سوريا يدفعه للتدخل في ليبيا

أكدت صحيفة "آراب ويكلي" البريطانية، أن الحرب الأهلية في ليبيا مشتعلة بين الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر والمدعوم من مصر بداعي حسن النية لدفاعها عن أراضيها.وتابعت أن الطرف الآخر في هذه الحرب هي حكومة الوفاق غير المعتمدة، بقيادة فايز السراج المدعوم من تركيا وهو التدخل الأكثر غرابة في هذه الحرب.وأضافت أن حكومة الوفاق تتلقى الهزائم المتتالية في ليبيا ما دفع تركيا لإرسال المزيد من المرتزقة السوريين إلى البلاد لمواجهة الجيش الوطني الذي من المتوقع أن يسيطر على العاصمة طرابلس في وقت قريب.وأكد السوريون الذين يقاتلون مع فرق السلطان مراد والمعتصم وجودهم في ليبيا، في مقاطع الفيديو التي تم نشرها عبر الإنترنت.وأوضحت الصحيفة أن خسائر المتمردين السوريين كانت كثيرة للغاية، خلال الأشهر الماضية فهم عاجزون عن الصمود أمام حفتر.وتابعت أن خسارة أردوغان في سوريا وحصار مقاتليه دفعهم للهروب إلى ليبيا للبحث عن مكاسب في مكان آخر.كما أن هناك أسباب أخرى وعلى رأسها الرواتب الشهرية، ففي حين أن رواتب المقاتلين في الوحدات المتحالفة مع تركيا في شمال سوريا تقترب من 50 دولارًا شهريًا، فإن الذين يسافرون إلى ليبيا يحصلون على رواتب أفضل بكثير، والتي تصل أحيانا الى 2000 دولار شهريا.وقالت إليزابيث تسوركوف، باحثة في برنامج الشرق الأوسط بمعهد أبحاث السياسة الخارجية: "تنفذ تركيا سياسة تجويع الكلب لجعله يتبعك، فلدى تركيا حوافز أخرى لوكلائها المستعدين".وتابعت "إحداها هي احتمال مغادرة سوريا التي يسيطر عليها الان الجيش السوري الحكومي، الذي يحاصر الأتراك ومقاتليهم".