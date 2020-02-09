أحمد حجاج: التبادل المصرى الإفريقى ساهم فى زيادة فرص العمل

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، إن أهم إنجاز قدمته مصر لإفريقيا هو إنشاء منطقة التجارة الحرة، مشيرا إلى أن هذا ساهم في تبادل السلع والخدمات الإفريقية دون رسوم جمركية.وأكد أحمد حجاج، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن زيادة التبادل المصري الإفريقي ستسهم في زيادة فرص العمل للشباب الإفريقي.وأوضح الأمين العام الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، أن العلاقات المصرية الإفريقية وثيقة الصلة، والتي ترتب عليها زيادة معدل الأنشطة المصرية داخل القارة الإفريقية.