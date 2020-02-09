ضبط عصابة سرقات المساكن فى العبور
الأحد 09/فبراير/2020 - 11:53 ص
مريم جبل و عمرو المزيديطباعة
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقليوبية تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن في العبور.
وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية، قيام 3 عناصر إجرامية، ولهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وقيامهم بارتكاب 4 جرائم سرقة مساكن، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية، قيام 3 عناصر إجرامية، ولهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وقيامهم بارتكاب 4 جرائم سرقة مساكن، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.