الحكم فى طعن ريهام سعيد على قرار منع ظهورها على الفضائيات.. 22 مارس

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من الإعلامية ريهام سعيد، التي تطالب بإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنعها من الظهور في كافة الوسائل الإعلامية لمدة عام، للحكم بجلسة 22 مارس المقبل.كان أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قرارا في أغسطس الماضي، بمنع ظهور الإعلامية ريهام سعيد لمدة عام، وذلك على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، وذلك بناءً على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس، والتي تولت التحقيق مع ريهام سعيد، بعد شكوى تقدم بها المجلس القومي للمرأة ضدها.وكانت لجنة الشكاوى قد استعرضت نتائج التحقيقات التى أجرتها في الشكوى المقدمة من المجلس القومى للمرأة ضد المذيعة ريهام سعيد، مذيعة برنامج "صبايا" على قناة "الحياة"، وناقشت اللجنة الأقوال التى أدلى بها الممثل القانونى لقناة "الحياة"، وأقوال المذيعة المشكو في حقها، كما تابعت آراء الجمهور على مواقع التواصل وتعليقات المنظمات النسائية وكتاب الرأى.وخلصت اللجنة إلى أن المذيعة المشكو في حقها ارتكبت جريمة إعلامية، بالإساءة إلى سيدات مصر، وخلطت بين رأيها الشخصى وبين واجبها الإعلامى، وخالفت المعايير المهنية باستخدام عبارات وألفاظ وأوصاف تمثل إهانة واضحة وصريحة، وبشكل عام لسيدات مصر.كما أن المشكو في حقها تفتقر إلى الحس الإعلامي والإنساني، حيث ارتكبت المخالفات الآتية:- خلطت بين مرضى السمنة وبين أصحاب الأجسام الممتلئة.- سببت الإحباط للمرضى والاستياء للمشاهدين باستخدامها عبارات وأوصاف تمثل إهانات بالغة للمرأة المصرية تلميحًا وتصريحًا.- تضاربت أقوالها خلال جلسة التحقيق فتارة تعتذر وتارة أخرى تؤكد أنها لم تخطئ، مما يعنى عدم قدرتها على التمييز والتفرقة بين القواعد الإعلامية الواضحة وبين الآراء الشخصية الرخيصة وبين النصيحة والإهانة.