ضبط 10 آلاف قرص مخدر مع عاطف فى أوسيم

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته أكثر من عشرة آلاف قرص مخدر، بقصد الاتجار فيهما بالجيزة.أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، قيام عامل بالاتجار في العقاقير المخدرة، متخذا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته الأقراص المخدرة، ومبلغ مالي.بمواجهته اعترف بحيازته الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وأوضح أن المبلغ المالي من حصيلة البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.