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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المرور تضبط 4944 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:46 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
مريم جبل و عمرو المزيدي
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أسفرت جهود الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة عن ضبط 4944 مخالفة مرورية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وتنفذ الإدارة الحملات المرورية المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

ويأتي ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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