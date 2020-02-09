المرور تضبط 4944 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة عن ضبط 4944 مخالفة مرورية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.وتنفذ الإدارة الحملات المرورية المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.ويأتي ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.