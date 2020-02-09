حنان مطاوع توشك على إنهاء تصوير «بنت القبايل»

أوشكت الفنانة حنان مطاوع على إنهاء تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "بنت القبايل" داخل الديكور المخصص للعمل بمنطقة دهشور، وذلك بالتزامن مع عرضه عبر شاشة قناة الحياة."بنت القبايل" مسلسل من 45 حلقة، يناقش تشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودرامي، ويظهر ذلك من خلال الأجواء العامة والعادات والجذور التي يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن وغيرها.يذكر أن مسلسل "بنت القبايل" يضم كوكبة من النجوم، وهم: حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، محمد رياض، محمود عبدالمغني، مدحت تيخا، هاجر الشرنوبي، منة فضالي، أشرف عبدالغفور، يوسف إسماعيل، وغيرهم من النجوم، وهو من سيناريو وحوار شاذلي فرح، وإخراج حسني صالح.