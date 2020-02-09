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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يشيد بالقافلة التوعوية للأزهر في حلايب وشلاتين

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:45 ص
زين الدين
زين الدين
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بدور الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في إطلاق القوافل التوعوية.

وأكد الأهمية الكبيرة لإطلاق الأزهر الشريف لقافلة توعوية شاملة إلى محافظة البحر الأحمر، ضمن فعاليات مبادرة بناء الإنسان التي تنفذها قطاعات الأزهر الشريف تحت رعاية الإمام الأكبر، وذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة ومؤسساتها بشأن تطوير الخدمات المرتبطة ببناء الإنسان وتعليمه وتثقيفه في ضوء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب.

وقال "زين الدين" في بيان له أصدره اليوم، إن وجود القافلة في مدينتي حلايب وشلاتين وتنفذ برنامجها لتنمية الوعي المجتمعي لدى الناس ودعم قدرات الشباب ودعوتهم لتأهيل أنفسهم والحفاظ على فكرهم والتواصل مع جميع فئات المجتمع هو دليل قاطع على حرص الأزهر الشريف على القيام بدوره التنويري والتثقيفي ونشر المفاهيم الصحيحة السمحة للإسلام لدى المواطنين في جميع أنحاء البلاد، إضافة إلى مساعدة المواطنين البسطاء، خاصة أن القافلة لا تقتصر على الجانب التوعوي فقط، وإنما تستهدف تقديم بعض المساعدات الإنسانية التي يتم توزيعها على المستحقين في قرى ومدن المحافظة.

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