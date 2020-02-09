هيفاء وهبى ضيفة شرف «نساء من ذهب»

تشارك الفنانة هيفاء وهبي، كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "نساء من ذهب"، الذي تخوض بطولته كل من الفنانة نادية الجندي والفنانة نبيلة عبيد، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.ومن المقرر أن تبدأ هيفاء تصوير مشاهدها في المسلسل داخل الديكور المخصص للعمل بالعاصمة اللبنانية بيروت، خلال الأيام الماضية.مسلسل "نساء من ذهب" مقتبس عن عمل أمريكي من إنتاج ديزني، عربته ورشة كتابة تحت إدارة السيناريست أمين جمال، وتدور أحداثه في إطارٍ كوميدي، حول 4 سيدات تؤدي أدوارهن: نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب وهالة فاخر، ويشاركهن بطولة حلقاته العديد من ضيوف شرف.