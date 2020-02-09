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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة بشأن توقف معاش «تكافل وكرامة» في المنوفية

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:42 ص
القشاش
القشاش
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وجهت الدكتورة شيرين عبد العزيز القشاش، طلب إحاطة عاجل للدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة بشأن توقف صرف معاش تكافل وكرامة للعديد من المستحقين في محافظة المنوفية، والذين ينطبق عليهم شروط الحصول على هذا المعاش، ويعانون أشد المعاناة.

وقالت "القشاش" إن توقف صرف المعاش مثل لهم مأساة، حيث منهم من توقف معاشه بعد صرفه دون أي مبرر رغم انطباق الشروط، ومنهم من حصل على موافقة المعاش والفيزا الخاصة بصرفه ولكن لم يتم صرف المعاش له منذ أكثر من سنة، ولا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحملون شهادة التأهيل وأيضا انقطع المعاش عنهم.

وأضافت النائبة شيرين القشاش "نحن نؤكد على دعم خطوات الحماية الاجتماعية التي تقوم بها مؤسسات الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت نتائجه الإيجابية تظهر بشهادات المجتمع الدولي، ولكن البيروقراطية التي لا نزال نعاني منها بالجهاز الإداري للدولة تصدر صورة سلبية بتعطيلها تحقيق مستهدفات برامج الحماية الاجتماعية لدى المواطنين، وخصوصًا في ملف معاش تكافل وكرامة".

وطالبت النائبة شيرين القشاش بسرعة صرف معاش تكافل وكرامة للعديد من المستحقين في محافظة المنوفية؛ نظرًا لظروفهم الاجتماعية الصعبة.

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