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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

السيسي يهنئ رؤساء موريتانيا وتونس والجزائر على مناصبهم (فيديو)

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:42 ص
السيسي
السيسي
هدير شعراوي
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة لمحمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وقيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، وعبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والذين تولوا مناصبهم خلال عام 2019، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية في أديس أبابا.

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية العادية الـ33 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي تعقد تحت شعار «إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية أفريقيا»، بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات ومسؤولي 55 دولة أفريقية وعدد من الشخصيات الدولية البارزة من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريتش.

ويشارك الرئيس السيسي، غدًا الإثنين، في الجلسة المغلقة لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية التي ستعقد في إطار القمة الإفريقية.

ويجرى الرئيس السيسي، على هامش مشاركته بالقمة الأفريقية بأديس أبابا، مباحثات مع عدد من الزعماء الأفارقة حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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