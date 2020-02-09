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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عامر: «كيف تدعم الدولة اللي بيتفرج على التلفزيون وتسيب رجال الصناعة»

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:41 ص
محمد فرج عامر
محمد فرج عامر
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أهم مطالب قطاع الصناعة والمستثمرين تتلخص في مراعاة أسعار الكهرباء كمدخل من مداخل الإنتاج، وحتى تستطيع الصناعة المصرية المنافسة سواء بالسوق المحلي أو للتصدير.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الصناعة، وبحضور وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، لمناقشة ملف الأسعار، أن الملف الثاني بخلاف ملف الأسعار يتمثل في الأضرار الناجمة على المصانع، والوحدات الإنتاجية نتيجة انقطاع التيار الكهربائي وهو ما يكلف تلك المصانع مبالغ طائلة نتيجة تلف بعض الوحدات، وخاصة التي تعمل بنظام الحاسبات.

وطالب عامر بخفض الأسعار وهو ما سوف يشجع المصانع ورجال الأعمال على عمل المصانع 3 ورديات وزيادة الطاقة الإنتاجية وتشغيل عمالة وغيرها من الأمور الأخرى.

وقال عامر: "مستغرب كيف تقوم الدولة المصرية بدعم الرجل اللي قاعد في البيت يتفرج علي التلفزيون للصبح وتسيب رجال الصناعة".

وأضاف: "نعلم مجهودات وزير الكهرباء ومدى تنفيذه لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما كان له ثمار كبيرة جدا في عمل نقلة نوعية في قطاع الكهرباء، ولكن عايزين نحل مشكلة الصناعة".

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