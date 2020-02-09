مايا مرسى ترفض التحدث للإعلام فى أول ظهور بعد وفاة نجلها

حضرت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم الأحد، افتتاح مستشفي الناس بشبرا الخيمة بصفتها عضو مجلس الأمناء، في أول ظهور لها بعد وفاة نجلها.رفضت "مرسى" الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الاعلام سواء فيما يخص ظهورها الاول، أو افتتاح المستشفي.يذكر أن المستشفي يعتبر من أكبر الصروح الطبية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، تم بناؤه بأيد مصرية وتزويده بكل الإمكانيات الطبية المتخصصة في رعاية وعلاج الأطفال بالمجان، بطاقة استيعابية حوالي ٦٠٠ سرير بجانب 10 غرف للعمليات، و140 وحدة رعاية مركزة، و4 وحدات للقسطرة القلبية و48 عيادة خارجية.المستشفى مزود بأحدث الأجهزة الطبية العالمية من بينها أجهزة الأشعة المقطعية متعددة المقاطع ويعتبر هذا الجهاز الأول من نوعه في مصر، ويقدم خدماته لجميع المرضي بالمجان 100% وفقا لأفضل وأحدث المعايير والتقنيات العالمية.