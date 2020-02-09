وزير الكهرباء: إجمالى مستحقاتنا لدى الجهات 57 مليار جنيه

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، أن إجمالي المبالغ التي تحق لوزارة الكهرباء لدى شركات ومؤسسات مختلفة بالدولة المصرية تبلغ 57 مليار جنيه، طبقا لآخر إحصائية.وأشار، خلال اجتماع لجنة الصناعة، إلى أن الجميع في الدولة المصرية يعلم أن الصناعة والزراعة هما مقومات التنمية لمصر.وتابع: "نعمل كحكومة وطبقا لتوجيهات القيادة السياسية على تقديم كل ما يمكن لقطاع الصناعة وقطاع الزراعة؛ من أجل ذلك كانت الطفرة الكبيرة والاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة المصرية في شتى مجالات قطاع الكهرباء ومضاعفة الإنتاج أضعافا كثيرة، والعمل على أن تكون هناك منظومة مختلفة تماما وخطة جديدة لكل قرية على أرض مصر، وبحيث يكون لكل قرية مدخلان ومصدران للتغذية بدلا من مدخل واحد ومصدر واحد للتغذية".