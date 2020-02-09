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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

وزير الكهرباء: زيادة محولات الجهد الفائق لـ50 ألف ميجاوات

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:37 ص
الدكتور محمد شاكر
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كريمة أبوزيد - السيد السعدني
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قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إن الدولة قامت بزيادة محطات المحولات في شبكة الجهد الفائق والتي تبلغ 500 كيلو فولت من 10 آلاف ميجاوات إلى 50 ألف ميجاوات، ما يعني زيادة بمقدار 40 ألف ميجاوات، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة.

وأوضح الوزير أن الزيادة تبلغ 4 أضعاف ما كانت عليه، وتخدم جودة الخدمة المقدمة للجهد العالي والذي ينعكس بدوره على الجهد المنخفض، وهذه الزيادة أعطت لمصر دورا كبيرا في أن تكون وسيلة لنقل التيار الكهربائي بين البلاد المختلفة خاصة، وأن هناك اتفاقيات مع قبرص والأردن والسعودية ودول الخليج والكونغو.

وتابع: "سوف نتعاطى رسومًا للعبور عن تلك الطاقة الكهربائية المنقولة عبر الشبكة المصرية"، مشيرًا إلى أن أسعار الكهرباء في مصر للصناع والمستثمرين أقل بكثير مما هو عليه في تركيا، على اعتبار أن تركيا بلد منافس.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تحصل من إجمالي الجهد المتوسط على مستوى الجمهورية، ما يقرب من 36 مليار جنيه ومن الجهد العالي 7 مليارات جنيه، ومن الجهد الفائق 13 مليار جنيه، ومن بعض المصادر الأخرى ليصل الإجمالي إلى ما يقرب من 60 مليار جنيه.

واختتم إذا نزلنا 10 قروش من كل كليو في الاستهلاك الصناعي، سيكون إجمالي هذا المبلغ ما يقرب من 6 مليارات جنيه على الأقل، وهو ما لا يمكن أن تتحمله وزارة الكهرباء في ظل التزامها بسداد ما عليها.

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