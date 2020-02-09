إجراء جراحتين لضابط وسط البلد بعد أن دهسته سيارة «سوزوكي»

استعلمت نيابة عابدين، اليوم الأحد، عن الحالة الصحية لضابط المرور الذي دهسه سائق سيارة في منطقة وسط البلد.وتبين أن الضابط المصاب خضع لعمليتين جراحة نتيجة إصابته بكسر في الحوض، وخلع في الكتف الأيسر، وتستقر حالته الصحية وجارٍ ملاحظته، واستدعاؤه فور سلامته وقدرته على الاستجواب.وكشفت تحقيقات المستشار مصطفى سلطان مدير نيابة عابدين، أن السائق المتورط في الواقعة وقف بسيارة "سوزوكي"، في ميدان الأوبرا لنقل المواطنين لرمسيس والعتبة، وتشاجر مع سائق زميل له في الموقف في إشارة 26 يوليو؛ بسبب أولوية المرور، مما تدخل ضابط بالمرور في المنطقة، فتشاجر معه المتهم، وحاول الهروب والمراوغة.وتبين أن ضابط المرور تحدث في جهاز اللاسلكي، وطلب من زميله الواقف في شارع عبد الخالق ثروت إيقاف المتهم ومطاردته، ولكن المتهم بمجرد أن رأي أن ضابط المرور يترصده، دهسه بسيارته، وتبين أن الواقعة منذ ثلاثة أيام منذ يوم الأربعاء الماضي، وأن السائق كان وحيدًا في السيارة ولا يوجد متهمون آخرون.