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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المصري» يدعو الصحفيات للترشح في انتخابات المؤسسات القومية

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:33 ص
المصري لحقوق المرأة
المصري لحقوق المرأة
محمد الشريف
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دعا المركز المصري لحقوق المرأة كافة الصحفيات العاملات في مجال الصحافة والمؤسسات الصحفية القومية بخوض انتخابات المؤسسات الصحفية القومية، حيث قررت الهيئة الوطنية للصحافة فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية اليوم الأحد 9 فبراير 2020.

وأكدت نهاد أبو القمصان المحامية بالنقض ورئيس المركز المصري، أن وجود الصحفيات في مجالس الإدارة يسهم في تغيير النظرة للقضايا التي يتم تناولها في الصحافة، وعمل المؤسسات الصحفية فسيكون هناك رؤية ونظرة نوعية، وسيتم تغطية القضايا بمنظور النوع الاجتماعي، وهو ما تفتقده معظم المؤسسات الصحفية الآن.

وأضافت أبو القمصان، أن المركز على استعداد لتقديم كل الدعم الفني للصحفيات اللاتي سوف يخضن الانتخابات، حتى يكن على قدر كبير من المهارات والمعارف التي تمكنهن من الفوز وتمثيل زملائهم بشكل جيد.

وجدير بالذكر أن آخر انتخابات للمؤسسات القومية كانت عام 2014 والتي قد انتهت بفوز:

ثلاثة من الصحفيات في مجلس الإدارة هن: أمينة الشريف بعضوية مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، ونسرين صادق عضوية مجلس إدارة دار التحرير، وعلا عبد الرشيد، بعضوية مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف.

وستة من الصحفيات بعضوية الجمعية العمومية، هن: فاطمة الدسوقي، وشيرين عبد العظيم بعضوية الجمعية العمومية بمؤسسة الأهرام، إيمان مطر، وهند عزام، بعضوية الجمعية العمومية بروز اليوسف، وباكينام قطامش، بعضوية الجمعية العمومية لمؤسسة دار الهلال، وصديقة حسين، بعضوية الجمعية العمومية بمؤسسة دار المعارف.

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