«ذا ويك» تكشف كيف أصبح الـ«يوتيوب» بديلًا للتلفزيون

مع إعلان شركة "جوجل" العالمية، لأول مرة في تاريخها، عن الرقم التفصيلي لإيرادات منصة الفيديوهات "يوتيوب" والذي بلغ 15 مليار دولار، في ظل موجة الإعلانات التي اجتاحت المنصة بشكل مهول بداية من العام الماضي، نشرت مجلة "ذا ويك" الأمريكية مقالا للكاتب "نافنيت ألانج" المتخصص في ثقافة التكنولوجيا، أوضح فيه كيف أصبح موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" الخليف والبديل الحقيقي لجهاز "التلفزيون".واستهل "ألانج" مقاله قائلا: "قبل ظهور الإنترنت، كنت لا أزال صغيرًا، كنت أعود من مدرستي إلى المنزل وأقوم بتشغيل جهاز التلفزيون على الفور، وكنت لا أهتم بما يقوم بعرضه هذا الجهاز الصغير، سواء كان برنامجا كرتونيا أو فيلما من أفلام والت ديزني، كل ما أردته كان بعض الضوضاء والقليل من الوهج والأشعة التي تخرج من شاشته".. الآن مازالت أجلس طوال اليوم أمام شاشة أيضا، ولكن هذه الشاشة هي موقع "يوتيوب" حيث يتوفر عدد لا نهائي من الفيديوهات عن شتى المجالات، كالطعام والتكنولوجيا والكوميديا والسيارات، وأي عدد من الموضوعات الأخرى".وأشار الكاتب إلى أنه ليس من الغريب أن تحقق "يوتيوب" هذا الكم الهائل من الإيرادات، واضفا المنصة بأنها "وسيلة ترفيه طائشة" خلقت خصيصا لجذب انتباه الجمهور، حيث يستخدمه يوميا مئات الملايين من الناس، مضيفا أنه لم يكن يتوقع أن يحصل موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" على كثير من الأموال مثل تلك التي يحصدها اليوتيوب، على الرغم من أن نصف مستخدمي يوتيوب يتواجدون بشكل مستمر على الانستجرام.وتابع "ألانج" قائلا: مع انتشار خدمات الفيديو المتدفقة حسب الطلب (وعلى أساس أسبوعي فيما يبدو)، يمكنني القول بأن موقع يوتيوب أصبح الخليفة الحقيقي للتلفزيون، فهو لا يشغل نفس وظيفة التليفزيون من حيث نشر الثقافة فحسب، بل يحصل أيضا على العديد من الأموال من إيرادات الإعلانات الممولة التي يعرضها".ويرى الكاتب أنه بالمقارنة مع مواقع أخرى مثل Plus Netflix، Disney، يعد موقع "يوتيوب" أفضل اختيار لكل من يريد مشاهدة أي محتوى ترفيهي لمجرد الشعور بالاسترخاء والتسلية، حتى وإن كان لا معنى أو قيمة لما يتم عرضه، نظرا لأنه يقدم محتوى خفيف وسريع، دون تكبد أي تكاليف اشتراك.وأضاف أنه بجانب الهدف الترفيهي، يقدم "يوتيوب" أيضا مجموعة كبيرة وغير محدودة من الخدمات التعليمية، بدءًا من مقاطع الفيديو الخاصة بالسفر والتاريخ وحتى دروس تعلم الخياطة، لافتا إلى أن موقع مثل Netflix يحتوي على عدد من الخيارات التي لا نهاية لها والتي تجعل مستخدمه يتكبد بعض العناء في اختيار ما يريد من خدمات، وكأنه يقوم بفرض عليك اختياراته بشكل غير مباشر، هذا إلى جانب توصياته المشكوك فيها، ولكن مع "يوتيوب"، فأنت تشعر بالارتياح، لأنه "يميل إلى توجيهك إلى الأشياء التي تريد مشاهدتها بالفعل"، عندما يظهر لك كلمات مثل "الفيديوهات المقترحة" أو "التالي".ويشرح "ألانج" كيف أن "يوتيوب" أيضا هو المكان المثالي والمناسب لكل من هو مهووس بمتابعة موضوعات معينة، لأنه يقوم بتقديم فيديوهات قصيرة المحتوى ويقوم بجمعها في مكان واحد، واحدا تلو الآخر، كما أنه لديه خيارات لجمع الأشخاص المحببة والمشهورة، إيما تشامبرلين أو فيليب ديفرانكو، في حسابات تحمل ملايين من المتابعين."مثله مثل التليفزيون، يوتيوب يجعلك تتعلق به ولا تتمكن من تركه، لأنه يوفر لك أسبابًا للرجوع.. فأنت تتجه إليه عندما ترغب في التعرف على حياة الآخرين، أو تعلم شيء جديد، فهو يمنحك نفس ما كان يمنحك إياه التليفزيون".واستطرد قائلا: كما أنك لا يمكنك مشاهدة ما فاتك على التلفزيون، ولكن على اليوتيوب، هذا أمرا سهلا، فبضغط زر واحدة يمكنك مشاهدة كل البرامج الحوارية التي اذيعت في منتصف الليل، وحتى ردود الأفعال على الأخبار والبرامج والأفلام التي تملأ المنصات الأخرى، يمكنك أن تجدها على اليوتيوب... فهو ليس فقط موقعا للتسلية أو الإطلاع، ولكن الأهم من ذلك هو أنه متصلًا بالأحداث المعاصرة، لافتا إلى ان هذا هو السبب وراء انتقال المزيد من الحملات الإعلانية بشكل مبالغ فيه على المنصة.وأشار الكاتب في مقاله إلى بيانات المحلل بنديكت إيفانز، والذي أوضح كيف تخطى موقع يوتيوب مؤخرًا موقع Netflix من حيث قضاء الوقت اليومي في استهلاك الفيديو بين المراهقين، ويرى الكاتب ان هذا منطقي بسبب ثقافة يوتيوب الأسرع والأكثر حداثة والقائمة على الشخصية مصممة لجذب الشباب.