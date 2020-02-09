«رغم الهدوء النسبي».. توافد بعض الطلاب لساحة التحرير في بغداد

أعلنت قناة السومرية نيوز العراقية، اليوم الأحد، عن توافد أعداد من طلبة المدارس والجامعات إلى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في الحركة الإحتجاجية القائمة منذ 4 أشهر.وقال مصدر أمني عراقي، لـ السومرية نيوز، إن "الموقف الأمني ضمن ساحات التظاهر في بغداد يتسم بالهدوء"، مشيرا إلى "توافد أعداد من طلبة الجامعات تقدر بالمئات".وأضاف، أن الطلبة انطلقوا بمسيرات من جامعاتهم كالجامعة التكنولوجية وغيرها نحو ساحة التحرير للمشاركة في الاحتجاجات.ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، احتجاجاتهم للشهر الرابع على التوالي رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.