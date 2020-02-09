وزيرة الصحة تشيد بمعدلات تنفيذ وحدتي الشيخ موسى والحبيل بالأقصر

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدتى طب الأسرة "الشيخ موسى والحبيل"، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.وأشادت زايد بمعدلات التنفيذ بالوحدتين، مشددة على ضرورة اتباع معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد.وتفقدت زايد وحدة صحة الشيخ موسى، والتي تخدم نحو 24 ألف مواطن، وخلال الزيارة وجهت باختبار أنظمة الالكتروميكانيك بالوحدة من أنظمة إنذار وإطفاء واستدعاء وغيرها، ووجهت بسرعة الانتهاء من توريد التجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدة، مشيدة بمعدلات الزمنية للتنفيذ، والتى تخطت نسبة 80%.كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بوحدة طب أسرة الحبيل، والتى تخدم نحو 23 ألف مواطن، مشيدة بمعدل التنفيذ، موضحة أنه جارٍ توريد كل التجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدة.يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.