وزير الأوقاف يعتمد نتيجة تخرج الدفعة السادسة من مركز الحاسب الآلي

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة نتيجة تخرج الدفعة السادسة من مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.وقال وزير الأوقاف -في تصريح اليوم الاحد- إنه في إطار سعي الوزارة المستمر لتطوير المستوى العلمي والمهني لجميع العاملين بها في مختلف المجالات تم تخريج الدفعة السادسة من مركز الحاسب الآلي، ليصل عدد الحاصلين والحاصلات على رخصة الحاسب الآلي من المركز إلى ١٩٤ إمامًا وواعظة وإداريًا، منهم ٦٦ حصلوا على دورات السوشيال ميديا والتسويق الرقمي.وأكد أن الوزارة ماضية بقوة في جميع جوانب التدريب ورفع الكفاءة العلمية والمهنية والإدارية والمهارية لجميع العاملين بها، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن فتح باب التقدم للراغبين في الحصول على هذه الدورات بشرط اجتياز الاختبارات الأولية التمهيدية التي تعقد في هذا الشأن.