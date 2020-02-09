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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«صحة البرلمان» تبحث تخفيض أسعار خدمات الإسعاف

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:29 ص
الدكتور محمد العماري،
الدكتور محمد العماري،
عائشة حسن
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تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، 3 اجتماعات اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب راغب رزق، بشأن عدم صرف مبلغ 5 ملايين جنيه المخصصة لإنشاء مستشفى النهضة بمحافظة الإسكندرية.

كما تنظر لجنة الشئون الصحية، طلب الإحاطة المقدم من النائب عفيفي كامل، بشأن عدم إنشاء وحدة صحية ووحدة إسعاف بمنطقة الصالحية بكوبري أبو ناموس بعد قرار المكتب التنفيذي بمحافظة الإسكندرية.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد برديس، بشأن المطالبة بخفض أسعار خدمات الإسعاف التي تبلغ آلاف الجنيهات، وطلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبدالحميد، بشأن زيادة رسوم انتظار ونقل سيارات الإسعاف وتدني الخدمة بها.

وتستكمل اللجنة مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عبدالحميد محمد الشيخ، وستين عضوا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي.

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