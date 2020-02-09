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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طلاب الثانوية العامة يحررون الاستمارات الورقية اليوم

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:29 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نورهان عبدالرحمن
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يبدأ طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد، فى كتابة الاستمارة الورقية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة، استعدادا للتجهيز لامتحانات الثانوية العام للعام الدراسي الحالي، المقرر انعقادها فى 7 يونيو المقبل.

ويقوم الطلاب بتسجيل البيانات فى الاستمارة الورقية التى تم تحريرها إلكترونيا على موقع الوزارة خلال الأيام الماضية، لأن من شروط تحرير الاستمارة الورقية وجود صورة من الاستمارة الالكترونية التي دونها الطلاب.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد طالبت طلاب الثانوية العامة بسرعة انتهاء تسجيل الاستمارة الإلكترونية على موقع الوزارة، تمهيدا لتسجيل وكتابة الاستمارة الورقية، وذلك لأن تحرير الاستمارات يحتاج إلى وقت كبير لمراجعتها قبل إرسالها للجان النظام والمراقبة، حتى يتم معرفة عدد الطلاب فى كل شعبة، تمهيدًا لإصدار أرقام الجلوس الخاصة بكل طالب.

كانت الوزارة قد أعلنت عن أن امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2019- 2020 ستنطلق 7 يونيو المقبل حتى نهاية الشهر، فيما تنطلق امتحانات الدور الثانى 15 أغسطس 2020.

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