«الأوراق المالية الإماراتية» تحيل 60 مخالفا للنيابة العامة

أحالت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، 60 بلاغا ضد عدد من الأشخاص والجهات المخالفة لأحكام قانون وأنظمة الهيئة والقرارات الصادرة بمقتضاه، إلى النيابة العامة، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.وقالت الهيئة، في بيان اليوم الأحد، إنها فرضت 38 غرامة مالية بحق الشركات الخاضعة لرقابتها وإشرافها، نظير ما نسب إليها من مخالفات أحكام قانون وأنظمة الهيئة والقرارات الصادرة بمقتضاه، مضيفة أنها فرضت غرامات مالية على 41 جهة وشخص مخالفين، فيما تم توجيه تنبيه لـ 22 مستثمرًا، وإنذار 84 أخرين.وأوقفت الهيئة كذلك 5 شركات مرخصة بمزاولة أنشطة خاضعة للرقابة مؤقتًا عن مزاولة النشاط لمخالفة أحكام قانون والأنظمة والقرارات الصادرة، كما تم إيقاف 6 شركات مرخصة مؤقتًا عن مزاولة النشاط.وتتولى شركة أبوظبي للموانئ، المملوكة لحكومة أبوظبي، تملك وتشغيل وتطوير الموانئ المدنية غير النفطية لأبوظبي ومناطقها الصناعية.