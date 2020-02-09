اقتراح برلماني بإنشاء قناة متخصصة للترويج للسياحة

تقدمت النائبة سعاد المصري، باقتراح برغبة لإطلاق قناة فضائية متخصصة في شئون السياحة المصرية، للترويج للقطاع عن مختلف المقومات التي تمتلكها الدولة المصرية، في مجال السياحة، سواء الشاطئية، أو العلاجية، أو الأثرية، أو الدينية، أو غيرها من المقومات التي تمتلكها الدولة المصرية.وأوضحت المصري، أن المقترح يهدف للترويج للسياحة المصرية لمختلف دول العالم، على أن تكون ناطقة بكل لغات العالم، ويتم استعرض الأماكن السياحية المصرية في مختلف أنحاء الجمهورية، ويعرض نبذة عن تاريخ هذه المعالم أو المناطق، حتى يتسنى للسائح معرفة تاريخ هذه المناطق، ومن ثم ستكون بمثابة عامل جذب للسياحة المصرية.وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تمتلك مقومات سياحية عظيمة، يوجد دول تحقق دخل كبير من السياحة في حين أنها لا تمتلك عشر ما تمتلكه الدولة المصرية، لافتة، إلى أنه من الممكن أن يتم الإعلان عن الفنادق من خلال القناة، وبالتالي سيكون هذا الأمر بمثابة تمويل للقناة حتى تستطيع مواصلة عملها، ومن الممكن مع التخطيط والتنفيذ الجيد أن تكون مصدر دخل جديد للخزانة العامة، على أن يتم توجيه جزء من إيراداتها لترميم المعالم الأثرية والاهتمام بقطاع السياحة بشكل عام على مستوى الجمهورية.