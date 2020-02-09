انقطاع المياه لمدة 12 ساعة بمدينة أخميم بسوهاج.. الإثنين

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، انقطاع المياه عن مدينة أخميم بداية من ميدان الصينية بطريق سوهاج أخميم وحتى الخلوة، وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء الإثنين، وحتى الثامنة من صباح يوم الثلاثاء، لمدة 12 ساعة، لإجراء أعمال الصيانة لخط مياه قطر 14 بوصة بجوار بنك مصر القديم.وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز، ومسئولي الهيئات الحكومية، والمستشفيات، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.