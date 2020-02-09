اليوم بدء قبول طلبات 147 فرصة عمل بفنادق البحر الأحمر

تبدأ مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، اعتبارا من اليوم الأحد، قبول طلبات راغبي العمل بفنادق البحر الأحمر والغردقة والقصير ومرسى علم والجونة، على 147 فرصة عمل في 22 فندقا وقرية سياحية، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية.وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، موضحا أن الفرص المطلوبة تتمثل في 25 فرصة عمل بفندق لونج بيتش- الغردقة، على مهن فرد أمن، ومشرف غرف، مضيف، شيف إيطالي ويوناني وصيني، عامل تجهيز وتحضير، وكابتن، مؤهل متوسط وفوق متوسط، والسن من 20 إلى 26 سنة، أجور مجزية، فضلا عن 12%، وسكن ووجبات، ومواصلات وتأمين صحي واجتماعي.وأضاف أن هناك 16 فرصة عمل بفندق بيراميزا سهل حشيش، على مهن تجهيز وتحضير، وسكن وزراعة ومغسلة، بمؤهل متوسط وبدون، والسن من 20 إلى 35 سنة، 16 فرصة عمل في فندق ريجينا ريزورت، على مهن مراقب إيرادات، ومراجع ليلي، وعامل تجهيز وتحضير، وهاوس مان، ومضيفين، ومشرف أدوار، ومتلقي طلبات بالإشراف الداخلي، بمؤهل عالي ومتوسط، والسن من 27 إلى 35 سنة، والخبرة تتراوح ما بين سنة إلى 7 سنوات على المهن المطلوبة.وفي نفس السياق، قال سعيد عبدالراضي مدير المديرية، إن هناك 11 فرصة عمل متوفرة في قرية دريمز بيتش مرسى علم، على مهن مراقب أمن ومشرف غرف وعامل كافتيريا، مشرف مناطق عامة، وعامل تجهيز وتحضير، ومساعد فني حمام سباحة، وفني معدات، ومساعد مضيف، جزار أول، والمؤهل ما بين متوسط وعالي، والسن من 21 إلى 30 سنة والخبر من سنة إلى 5 سنوات.كما يوجد 11 فرصة عمل، بفندق الفرعون أزور بالغردقة على مهن موظف أمن، وعامل تجهيز وتحضير، وموظف زراعة، والمؤهل دبلوم، والسن من 22 إلى 30 سنة، و8 فرص بفندق تروبيتل، على مهن صراف مطاعم وفني سباك، وجنايني، ومشرف غرف، وعامل مناطق عامة ومشرف أمن، وفرد أمن، مؤهل عالي ومتوسط، السن من 20 إلى 30 سنة.وتابع عبدالراضي قائلا، إنه توجد 7 فرص بفندق كلوب باراديسيون، على مهن طباخ أول، وموظف استقبال، ومضيف، وعامل تجهيز وتحضير بكالوريوس أو دبلوم أو أي مؤهل، السن من 18 إلى 25 سنة، و6 فرص عمل بفندق وردة الصحراء بالغردقة، على مهن مضيف مطاعم، وعامل نظافة وكافتيريا، ومنقذ، مؤهل متوسط فما فوق، والسن من 18 إلى 25 سنة.كما توجد 6 فرص بفندق كلاسيك، على مهن عامل تحضير وتجهيز، وعامل إشراف داخلي، المؤهل دبلوما وما فوقه، السن من 20 إلى 25 سنة، و5 فرص عمل، بفندق الباشا، علي مهن مشرف غرف، وعامل تجهيز وتحضير، بمؤهل إعدادية أو بدون ومتوسط، والسن من 19 إلى 30 سن، ونفس الفرص بفندق بانسيه رويال جاردن، علي مهن فني معدات مطابخ، وتكييف وتبريد، وفرد أمن، بمؤهل متوسط، والسن من 25 إلي 40 سنة.كما يطلب فندق أكاسيا سويس ريزورت-أكاسيا جادنز، 4 فرص عمل على مهن عامل مناطق عامة، وعامل تجهيز وتحضير، مؤهل متوسط، والسن من 22 إلى 30 سنة، و4 فرص بفندق فلامنكو على مهن فرد أمن، وعامل تجهيز وتحضير، السن من 20 إلى 25 سنة، و4 فرص عمل بفندق بريمير لوريف، على مهن مدير جودة، ومساعد الشيف العمومي، ومدير تدريب، وبارات، و4 فرص عمل بفندق سينتيدو اورينتال دريم على مهن فني أعمال مدنية، وتبريد وتكييف، وكهربائي، وفني معدات، يجيد القراءة والكتابة، والسن من 18 حتى 45 سنة، و3 فرص بفندق صن رايز هوليدايز، على مهن مشرف وردية تجهيز وتحضير، ومساعد مضيف، دبلوم صناعي، والسن من 22 سنة، و3 فرص بفندق كلاسيك على مهن عامل تجهيز وتحضير، ومراقب أمن، المؤهل دبلوم، والسن من 18 إلى 25 سنة.كما توجد 9 فرص بفنادق راديسون وروهانو على مهن عامل إشراف داخلي، وعامل حديقة السن من 21 إلى 25 سنة، ومرقب أمن مؤهل عالي السن من 18 إلى 30 سنة، وبفندق ثري كورنرز أوشن فيو – الجونة على مهن موظف استقبال، ومساعد مضيف، السن من 20 إلى 25 سنة مؤهل عالي ومتوسط، وبقرية يتوبيا بيتش كلوب، على مهن استيوارد، وأمن والسن من 20 إلى 30 سنة، وبفندق موفنبيك على مهنة طباخ أول مؤهل متوسط السن من 20 إلى 25 سنة، خبرة 5 سنوات ويجيد الإنجليزية.وأكد مدير المديرية أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا، منوها إلى أنه تتم متابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعينها.وقال، إن الطلبات تقدم من اليوم الأحد وحتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عصرا، ما عدا يومي الجمعة والسبت، إلى مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر.