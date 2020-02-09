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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تباين مؤشرات بورصة الكويت.. وارتفاع «رئيسي 50» في أولى تداولاته

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:22 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
اكرم عمران
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صعد مؤشر "رئيسي 50" ببورصة الكويت، بمستهل تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 0.23% من مستوى الافتتاح عند 5000 نقطة، ليصل إلى مستوى 5011.45 نقطة بزيادة قدرها 11.45 نقطة.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.12%، رابحا نحو 5.6 نقطة ليصل إلى مستوى 4880.58 نقطة، في الوقت الذي صعد فيه مؤشر السوق العام بنحو طفيف بلغت نسبته 0.02%، ينا يعادل نقطة واحدة ليصل إلى مستوى 6277.2 نقطة.

من ناحية أخرى، استهل مؤشر السوق الأول التعاملات بتراجع نسبته 0.02% تعادل 1.32 نقطة خسارة ليسجل مستوى 6982.39 نقطة.

وبلغ حجم التداولات نحو 28.55 مليون سهم تقريبًا، بتنفيذ 1086 صفقة حققت سيولة بقيمة 2.52 مليون دينار.

وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 523.76 ألف دينار متراجعًا 0.12 %، فيما تصدر سهم "أرزان" نشاط الكميات بتداول 9 ملايين سهم متراجعًا 0.55 %.

وتصدر سهم "المعامل" ارتفاعات الفترة بارتفاع بغت نسبته 4.85%، فيما تصدر سهم "بيان" التراجعات بنسبة 9.8%.

وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعًا بمستهل تعاملات أولى جلسات الأسبوع، تصدرها النفط والغاز والخدمات المالية بنفس نسبة النمو البالغة لكليهما 0.15%، بينما سجلت مؤشرات 3 قطاعات أخرى تراجعًا اليوم بصدارة الاتصالات بانخفاض قدره 0.81%.

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