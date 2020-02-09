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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحذيرات في بريطانيا من اقتراب عاصفة كيارا

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:08 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصدرت السلطات البريطانية تحذيرات اليوم الأحد مع اقتراب عاصفة (كيارا) التي من المتوقع أن تكون الأقوى في بريطانيا منذ عام 2013 مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 80 ميل في الساعة وأمطار غزيرة.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية - الناطقة بالإنجليزية - أن عدة مناطق بالبلاد شهدت بالفعل رياحا شديدة ما تسبب في إلغاء عشرات الرحلات الجوية الداخلية والخارجية وتعطل حركة الملاحة البحرية بعدة مناطق بالبلاد.

وكانت الرياح القوية المصاحبة للعاصفة تسببت في انهيار سقف أحد المباني في اسكوتلندا أمس ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، فيما تم إغلاق عدة جسور أمام سيارات النقل الثقيل وتعطيل عدد من رحلات العبارات.

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