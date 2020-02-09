حملات صحية وقائية لطلاب المدارس بالقليوبية

شنت مديرية الصحة بالقليوبية بإشراف الدكتورة ماريان ميلاد، حملات لعمل تنويه وتوعية للطلبة بالمدارس للوقاية من الأمراض المعدية، والتأكيد على تهوية الفصول والنظافة الشخصية للطلبة بالمدارس، تزامنا مع أول يوم دراسي بمدارس المحافظة.وأكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية على جاهزية كافة مدارس محافظة القليوبية لاستقبال الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني، مشيرا إلى أن نسبة تسليم الكتب المدرسية للإدارات التعليمية بلغت 100%.وقال "عجلان" إنه جرى التأكيد على التزام المدارس بتعليمات وزارة الصحة لمكافحة الأمراض المعدية ونزلات البرد وحل أزمة عجز المعلمين في المدارس وتفعيل الغياب الإلكتروني والانتهاء من تجهيزات المدارس وأعمال الصيانة البسيطة.كما وجه تعليمات مشددة لمديري وكلاء الإدارات التعليمية بضرورة إنهاء كافة الاستعدادات لبدء الفصل الدراسي الثاني وتفعيل دفاتر الزائرين وإزالة كافة العبارات المكتوبة على الأسوار.وشدد "عجلان" على تفعيل وحدتي الأزمات والكوارث والسلامة والصحة المهنية بالتنسيق بين إدارة الأمن بالوزارة والمديرين وإدارة الأزمات بالمحافظة محذرا من وضع جداول وهمية لا تتناسب مع طبيعة العمل بالمدرسة واتباع القواعد والاشتراطات المتعلقة بالحفاظ على سلامة الطلاب.ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم خلال الاجتماعات التي ناقشت أيضا الاستعداد لتنفيذ المبادرة الرئاسية لمواجهة الأنيميا والتقزم والسمنة ومواجهة نزلات البرد والاستعداد للعام الدراسي الجديد على حظر تحصيل أي مبالغ مالية من أولياء الأمور تحت أي مسمى، وحظر العقاب البدني وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي والتثقيف الصحي للطلاب بالتنسيق مع الأجهزة الصحية.