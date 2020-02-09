رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير المالية يطلق مبادرة «الرضا الوظيفي» لتطوير مستوى الأداء

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:03 ص
محمد معيط
محمد معيط
حسن كامل – راندا التوني
طباعة
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، إطلاق مبادرة جديدة لتطوير مستوى الأداء بمختلف القطاعات والمصالح التابعة لها، من خلال قياس درجة "الرضا الوظيفي" للعاملين عبر استطلاعات للرأي تتسم بالشفافية والموضوعية، تنطلق من استقراء الواقع الوظيفي لوضع رؤية استراتيجية وبرنامج تنفيذي لتطوير منظومة العمل على النحو الذي يتسق مع "رؤية مصر 2030"، ويرتكز على التحول التدريجي إلى "مصر الرقمية".

ووجَّه وزير المالية، أن تنطلق هذه المبادرة من قطاع الحسابات والمديريات المالية، على النحو الذي يُسهم في تعزيز إجراءات الحوكمة بالجهات الإدارية، والإسهام الفعال في الإدارة الرشيدة للمال العام؛ بما يضمن تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتمكين الدولة من تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

وتلقى معيط المبادرة من قطاع الحسابات والمديريات المالية، في ختام ملتقى "المعرفة والتطبيق" بمدينة الغردقة؛ تنفيذًا لتوجيهاته بطرح العديد من المبادرات الخلاقة التي تُسهم في تطوير منظومة العمل بمختلف قطاعات وزارة المالية، خاصة أنه يؤكد دومًا أن أي مبادرات إيجابية سوف تحظى بالدعم والرعاية حتى تتحول إلى واقع ملموس يُساعد في تحسين بيئة العمل وتحقيق الجودة الشاملة على نحو مستدام.

وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تصميم "استبيان" لاستطلاع رأي العاملين بشفافية من خلال 5 محاور، هي بيئة العمل، والحوافز، والترقيات، والتدريب والإشراف، بحيث نقف على كل نقاط القوة والنقاط التي تتطلب مزيدًا من التحسين، في منظومة العمل وننطلق نحو تطويرها برؤية استراتيجية وفق أحدث الخبرات الدولية في نظم الإدارة الحديثة، ببرنامج تنفيذي يسهم في تعزيز القدرات البشرية وتحقيق الأهداف المنشودة.

وأوضح، أن محور "بيئة العمل" يشمل 15 سؤالًا للتعرف علي علاقة الموظف بزملائه في العمل، ومدى رضاه عن المهام المكلف بها، واستخدامه لمهاراته الشخصية، وشعوره بالأمان الوظيفي، والتواصل مع المرؤسين، والإدارة، ومناسبة العمل المكلف به مع الوقت المتاح، ومدى مساعدة التعليمات التي تصدرها وزارة المالية له في أداء عمله، واستعداده للبقاء بعد مواعيد العمل الرسمية، وإحساسه بدعم الوزارة له خاصة في وجه الظروف الشخصية الطارئة.

وأضاف، أن المحور الثاني، يتناول التدريب وآلياته من خلال 10 أسئلة تقيس مدى معرفة الموظف بالدورات التدريبية الدورية التي تنظمها الوزارة، ومناسبة مواعيدها له، ورضائه عن توقيتات الإعلان عنها، وهل يتم ذلك قبل وقت كاف من بدئها حتى يمكنه التقدم للمشاركة بها وهل تلبي احتياجاته الوظيفية وتسهم فى تحسين مهاراته وتقييمه للمادة العلمية المقدمة بهذه الدورات، ومدي كفاءة القائمين بالتدريب وقبول رؤسائه لمشاركته في هذه الدورات.

وأوضح، أن المحور الثالث يركز على قياس مدي رضاء الموظفين عن الحوافز والمزايا المالية عبر 12 سؤالًا تتناول مدي رضائه عن الراتب الحالي الذي يتقاضاه، ومناسبته للمهام والمسئوليات الوظيفية، وإلمامه بمعايير استحقاق المكافآت التشجيعية، ورضائه عنها، ومدى الاستفادة من طريقة توزيع الحوافز والمزايا المادية، والاستفادة من نظام التأمين الصحي المقدم من الوزارة والخدمات التي يقدمها صندوق الرعاية الاجتماعية.

وأشار معيط، إلى أن المحور الرابع يتناول الأداء الإشرافي لقياس مدى رضاء العاملين علي أداء الإدارة الوسطى والعليا بقطاع الحسابات والمديريات المالية، من خلال 21 سؤالًا تركز على مدي وضوح أهداف المهام الوظيفية التي تطمح لها الإدارة العليا، وهل يقوم مديره بتوضيح نقاط القوة والضعف لديه أثناء عملية التقييم السنوي لأداء مرؤوسيه، ورأيه في النموذج الحالي المستخدم لتقييم الأداء، وهل يعكس فعليًا حقيقة الأداء، ومدى توفر الصلاحيات الكافية لاتخاذ القرارات الخاصة بالمهام الوظيفية وتوفر البيانات والمعلومات المطلوبة لأداء واجباته الوظيفية على أكمل وجه، وهل إذا تم منحه المزيد من الصلاحيات، ستزيد الإنتاجية، ومدى رضاه على مديره المباشر، وهل يتعامل معه بشفافية وعدالة ويقوم بتطوير أدائه وخبراته العملية، وهل يتم الأخذ بأفكاره عند اتخاذ القرار، وهل يوجد لكل موظف وصف وظيفي واضح ومكتوب ومتفق عليه، ومدى ترسيخ مفهوم العمل بروح الفريق الواحد، وهل يتم إجراء اجتماعات دورية لمناقشة تحديات العمل سواء مع المدير المباشر أو الإدارة الوسطى.

وأختتم وزير المالية، إلى أن المحور الخامس يتناول منظومة الترقي عبر 6 أسئلة تركز على مدى وضوح معايير الترقي الوظيفي، وهل تتم بشفافية كاملة، وهل الإجراءات الحالية كافية لتقييم المتقدمين للترقي بكفاءة، وهل تحتاج أنظمة تقييم الأداء لمزيد من الشفافية، ومدى ارتباط الترقي بالإنجازات العلمية للموظف.
وزير المالية يطلق مبادرة «الرضا الوظيفي» لتطوير مستوى الأداء
وزير المالية يطلق مبادرة «الرضا الوظيفي» لتطوير مستوى الأداء
وزير المالية يطلق مبادرة «الرضا الوظيفي» لتطوير مستوى الأداء
وزير المالية يطلق مبادرة «الرضا الوظيفي» لتطوير مستوى الأداء

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

رسميًا.. الأهلي يحدد موعد مباراة صن داونز

منذ حوالي 11 ساعة

المذيعة مروة ميمي تفجر مفاجأة حول أسباب مقتل ابنها

منذ يومين

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

منذ حوالي 16 ساعة

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الصور

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 9-2-2020

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أول صورة من حفل خطوبة المصرى نايل نصار على ابنة بيل جيتس

إنفوجراف

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

image description

دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)

أيام زمان

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

نجم الساعة

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

الصحة

دراسة: نصف حالات الإصابة بـ«كورونا» تحدث في فترة «حضانة المرض»

دراسة: المشاكل الأسرية مرتبطة بالأفكار الانتحارية بين الأطفال

نصائح للتخلص من تورم القدمين أثناء الحمل

أعراض الموت المبكر بسبب مرض السكري

منوعات

مأكولات طبيعية تحارب «الكبد الدهني»

الصين تطلق اسمًا مؤقتًا على فيروس كورونا الجديد

دراسة: الأمريكيين قلقون من عدم قدرتهم تحمل تكاليف الرعاية الصحية

أخطاء شائعة يجب تجنبها داخل المطاعم

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحنجرة
د.أحمد الخميسى
شقاء الطفولة
محمد رفعت
حكايات مصرية.. حماية الأسواق من كورونا
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
المزيد

الثقافة

محمد المالحي يناقش «50 سنة سينما.. درويش» غدا

غدا.. مناقشة «صولفيج» بمركز الحرية للإبداع

«الرافدين» تصدر «القوانين النفسية لتطور الشعوب» بالعربية

«ناشرون» تصدر «اعترافات مخطط أمريكي للحرب النووية»