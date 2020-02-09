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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزير الري يستعرض عملية تأهيل خزان أسوان وصيانة السد العالي

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:59 ص
محمد عبدالعاطي
محمد عبدالعاطي
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استعرض الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، مع المهندس حسين جلال رئيس الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، والدكتور خالد عبدالحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، أعمال الهيئة والدراسات البحثية التي يقوم بها المركز لصالحها.

يأتي ذلك في ضوء جهود الدولة في مجال حماية وتدعيم السد العالي والحفاظ على سلامته وتنفيذ كافة أعمال الصيانة اللازمة وعملية تأهيل خزان أسوان.

وقال الدكتور خالد عبدالحي، فى بيان، إن كلا من معهدي الإنشاءات والهيدروليكا التابعين للمركز بصدد الانتهاء من الدراسات الموكلة لهما بخصوص تأهيل خزان أسوان ليتسنى إسناده، ومنها دراسة الحالة الإنشائية وتطوير منظومة الرصد وملحقاتها بالسد العالي.

وأكد رئيس الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان أن إنجازات الهيئة شملت تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية بتكلفة حوالي 150 مليون جنيه، وتتضمن إعادة تأهيل خزان أسوان القديم وتنفيذ العديد من الأعمال ضمن الخطة الاستثمارية في مجال استكمال تدعيم السد العالي وخزان أسوان وأعمال تقليل البخر ببحيرة ناصر والوقاية من تحركات الكثبان الرملية وإحلال وتجديد مرافق ومعدات السد العالي.

وأشار إلى أن الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ العديد من الأعمال ضمن الخطة الاستثمارية في مجال استكمال تدعيم السد العالي وخزان أسوان ومعالجة الإطماء بالبحيرة وأعمال الوقاية من تحركات الكثبان الرملية وإحلال وتجديد مرافق ومعدات السد العالي.

يذكر أنه تمت مناقشة تقدم العمل في عملية تأهيل خزان أسوان، ومناقشة موقف البرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، وكذلك تدبير الاستثمارات المالية اللازمة طبقا للخطة الاستثمارية.

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